Un bus sans conducteur dévale une pente à Vienne et fait sept blessés

Un bus sans conducteur fait un accident à Vienne

Sept passagers ont été blessés lors d’un accident de bus survenu sur une route en pente à Vienne, la capitale de l’Autriche. Selon les premiers résultats de l’enquête menée par la société de transport municipale, le bus a commencé à dévaler la pente car le frein à main n’avait pas été correctement actionné, a indiqué mardi la compagnie de transport à l’agence de presse allemande DPA.





Le conducteur se serait arrêté à un arrêt de bus afin de contrôler une porte défectueuse à l’arrière du véhicule. Le frein à main n’ayant pas été correctement actionné, le bus s’est mis rouler. Le véhicule a heurté un arbre et un petit coffret électrique dans un virage.





Une passagère de 55 ans a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital dans un état critique, ont indiqué les services de secours. Une autre femme a été blessée à la colonne vertébrale. Cinq enfants et adolescents ont été légèrement blessés. “Le conducteur est en état de choc et reçoit des soins médicaux”, a ajouté la compagnie viennoise de transport.