Un camion fou tue 15 personnes endormies au bord d'une route en Inde

Un camion fou tue plus de 15 personnes en Inde

Au moins 15 personnes sont mortes écrasées par un camion dans l'Ouest de l'Inde alors qu'elles dormaient au bord de la route dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités. Parmi les défunts figuraient une petite fille, huit femmes et six hommes, a précisé le fonctionnaire de police Usha Rada dans le district de Suraj de l'État du Gujarat.





Six autres personnes ont été blessées. Le camion est entré en collision avec un tracteur transportant de la canne à sucre juste après minuit à un carrefour. "Le conducteur du camion (...) a perdu le contrôle du véhicule lequel en sortant de la route a écrasé des ouvriers qui dormaient au bord", a raconté l'officier de police C M Jadeja. Selon la police, les chauffeurs du camion et du tracteur ont tous deux été arrêtés.