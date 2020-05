Un chauffard se moque de policiers à l'agonie

Chauffard Australien se moque de policiers mourants

Un automobiliste quadragénaire australien faisant désormais face à douze chefs d’accusation après avoir filmé et raillé des policiers mourants, lors d’un accident de la route survenu suite à son interpellation dans l’après-midi du 22 avril, a demandé une libération sous caution, ce lundi. La procédure se poursuit.

Richard Pusey, un courtier de 41 ans, s’était fait arrêter pour excès de vitesse au volant de sa Porsche sur une autoroute, alors qu’il avait circulé jusqu’à 149 km/h. Un camion avait ensuite fait une embardée et heurté les quatre policiers sortis de leurs véhicules, ainsi que la voiture de sport. Indemne, le chauffard initialement en cause avait calmement filmé les victimes avant de s’enfuir sans chercher à leur prêter assistance, alors qu’il a d’ailleurs travaillé comme infirmier par le passé. Arrêté à son domicile de Melbourne, l’homme a été testé positif aux drogues. Le chauffeur du camion fait lui aussi l’objet de poursuites. Les quatre policiers ont perdu la vie.





Pusey, qui avait déjà un passif en termes de vitesse, a filmé les agents pendant plus de trois minutes, faisant des zooms et des commentaires désobligeants. “Voilà. Sensationnel, absolument sensationnel. Tout ce que je voulais, c’était rentrer et manger mes sushis, mais maintenant vous avez foutu en l’air ma voiture”, aurait-il notamment dit à une policière, dont la bodycam a enregistré la scène.





L’avocat de M. Pusey a plaidé lundi que son client pourrait avoir été en état de choc, affirmant que l’intéressé n’était “pas fier” de la vidéo.