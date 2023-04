Un coup d’un soir pourrait lui coûter quatre ans de prison: que s’est-il passé entre Donald Trump et Stormy Daniels?

Petite sauterie au lac Tahoe



En juillet 2006, les hommes d’affaires les plus riches et les plus puissants des États-Unis se sont donnés rendez-vous pour un tournoi de golf au bord du magnifique lac Tahoe, niché dans les montagnes de la Sierra Nevada. Grand amateur de golf, Donald Trump n’aurait manqué l’occasion pour rien au monde. À l’époque, celui qui avait déjà la Maison Blanche dans un coin de sa tête était marié (pour la troisième fois déjà) avec Melania depuis un an et demi et leur petit Barron (qui mesure plus de deux mètres aujourd’hui) était venu au monde quatre mois auparavant.



“Imagine un instant Donald Trump en sous-vêtements en train de me poursuivre dans une chambre d’hôtel. On n’oublie pas ce genre de choses”

Stormy Daniels à sa collègue Alana Evans



Cela ne l’avait toutefois pas empêché de sympathiser avec deux actrices pornographiques présentes ce jour-là: Alana Evans et Stormy Daniels. Le courant est manifestement bien passé avec cette dernière puisqu’elle s'est retrouvée le soir-même dans la chambre du magnat de l’immobilier. “Imagine un instant Donald Trump en sous-vêtements en train de me poursuivre dans une chambre d’hôtel. On n’oublie pas ce genre de choses”, a confié un peu plus tard Stormy Daniels à sa collègue Alana Evans.



Dans la dernière ligne droite de la course à l’élection présidentielle de 2016, Trump s’est retrouvé bien malgré lui au cœur de scandales impliquant des femmes. Une autre star du porno, Jessica Drake, affirmait que Donald Trump l'avait “embrassée sans sa permission” dix ans plus tôt et lui avait proposé de l'argent en échange de relations sexuelles. Parallèlement, des rumeurs circulaient à propos d’une relation qu’aurait eue Trump avec l'ancienne playmate Karen McDougal.







En mars 2018, Donald Trump avait accédé à la fonction suprême lorsque Stormy Daniels, après des mois d’atermoiements, a affirmé sur une chaîne de télévision nationale avoir eu une relation sexuelle en juillet 2006 avec le milliardaire, ainsi que des menaces et des pressions.