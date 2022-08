Un couple décède dans un accident de la route, Ford condamné à payer 1,7 milliard d’euros

Le constructeur automobile Ford Motor a été condamné par un jury américain à payer plus de 1,7 milliard de dollars aux proches des victimes d'un accident de la route qui avait coûté la vie en 2014 à un couple dans l'État de Géorgie, a indiqué samedi l'avocat de la famille à l'agence de presse économique Bloomberg.





Selon cet avocat, Gerald Davidson, les jurés ont rendu leur verdict vendredi et fixé le montant des dommages et intérêts après un procès de deux semaines à Lawrenceville, en Géorgie. Mais le verdict n'a pas encore été rendu public et Ford n'a fait aucun commentaire, a précisé Bloomberg.