Un crapaud géant de 2,7 kg découvert en Australie

En Australie, les gardes-forestiers du parc national de Conway, dans l’Etat de Queensland, ont découvert un crapaud buffle géant la semaine dernière. C’est du moins ce qu’a annoncé le département de l’environnement et des sciences du Queensland hier jeudi 19 janvier 2022 sur les réseaux sociaux. L’amphibien a été aperçu par les gardes forestiers qui avaient immobilisé leur véhicule pour laisser passer un serpent.





Un « monstrueux crapaud »





Selon un tweet du département de l’environnement de l'Etat, ils « étaient choqués d’avoir trouvé ce monstrueux crapaud ». « Je me suis penché et j’ai attrapé le crapaud et je ne pouvais pas croire à quel point il était gros et lourd » a déclaré la garde-forestière Kyle Gray. L’animal pèse, en effet, 2,7 kilogrammes. Son poids est supérieur au 2,65 kg d’une grenouille de compagnie qui avait vécu en Suède. Après sa capture, « Toadzilla », comme le surnomment les Rangers australiens, a été retiré de la nature.







L’amphibien a été euthanasié





Selon les explications de Kyle Gray, un crapaud de sa taille ne pouvait pas vivre en liberté parce qu’il mange « tout ce qu’il peut tenir dans sa bouche y compris les insectes, les reptiles et les petits mammifères». L’amphibien a ensuite été euthanasié. Pour le département environnement et science de Queensland, il causait des dommages environnementaux.