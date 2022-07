Un crash d'hélicoptère évité de justesse en Bretagne

Les images sont glaçantes. Ce mercredi 6 juillet, au large de la Pointe-du-Raz, en Bretagne, dans l’extrême-ouest de la France, un hélicoptère a failli se crasher près du phare de la Vieille. Par miracle, le pilote a redressé l’appareil in extremis. Un ouvrier du phare a été blessé dans l’incident. Une enquête a été ouverte.





Sur les images tournées mercredi après-midi, on peut voir un hélicoptère survoler un phare au large de la Pointe-du-Raz, dans le Finistère. L’engin effectuait une récupération de matériel sur le phare où des travaux sont en cours, indique France 3. Alors que tout se déroulait normalement, le pilote a soudainement perdu le contrôle de l’appareil. Miraculeusement, il a réussi à reprendre le contrôle de l’hélicoptère, évitant le drame.





Un homme a été blessé lors de l’incident. Il s’agit d’un agent du phare qui se trouvait tout en haut de l’édifice. Il a été transporté à l’hôpital de Brest, rapporte le média français. “Il a eu très peur”, confie Florian Quiguer, délégué CGT des ouvriers des Phares et Balises et collègue de la personne blessée.





“Il m’a expliqué que l’accident s’est produit au moment où l’hélicoptère retirait l’un des châssis des carreaux de la lanterne du phare. Lui, il était sur le chemin de ronde. L’hélicoptère a levé la charge à la verticale, a été déséquilibré et le pilote a perdu le contrôle. La charge est venue coincer mon collègue contre le mur et c’est à cause de cela qu’il a été blessé”, ajoute-t-il.