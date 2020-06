Un crash d’avion filmé par une caméra de surveillance

Une camera de surveillance filme un crash d'Avion

En mai 2019, un pilote a perdu la vie dans le Colorado, aux États-Unis, lorsque son avion bimoteur a pris feu et s’est écrasé. Des experts ont récemment déterminé la cause de l’accident et diffusé les images du drame. Le pilote âgé de 69 ans se dirigeait vers un aéroport à Loveland. Selon les experts, une fuite dans une conduite de carburant a provoqué l’incendie, faisant perdre le contrôle de l’avion au pilote.