Un des suspects du meurtre du président haïtien avait des liens avec un service de sécurité américain

Des suspects du président haïtien

L’un des deux Américains d’origine haïtienne arrêtés la semaine dernière et soupçonnés d’avoir assassiné le président haïtien avait déjà des liens avec un service de sécurité américain. L’homme aurait été un informateur de l’agence anti-drogue DEA, rapporte l’agence de presse Reuters sur la base d’un responsable de la DEA.





Les autorités haïtiennes ont arrêté les deux hommes la semaine dernière, les accusant d’avoir participé à l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. La source n’a pas précisé lequel des deux hommes avait des liens avec un service de sécurité américain. Il n’était apparemment plus actif en tant qu’informateur au moment de l’assassinat, et n’agissait pas non plus pour le compte de la DEA.





L’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis a rapporté la semaine dernière que les auteurs se sont fait passer pour des agents américains de l’agence anti-drogue DEA. “C’était une attaque bien préparée et c’était des professionnels”, a déclaré l’ambassadeur Bocchit Edmond, qui a souligné que les auteurs de l’attaque n’étaient pas de véritables agents de la DEA.





Un troisième Américain d’origine haïtienne a été arrêté dimanche par les autorités haïtiennes. Il est accusé d’être le cerveau de l’attaque.





Les agences de sécurité et de renseignement américaines enquêtent sur les raisons pour lesquelles des Américains d’origine haïtienne ont pu participer à ce meurtre. Selon une source proche de l’enquête, les deux hommes ont déclaré aux enquêteurs qu’ils étaient des traducteurs pour le commando colombien qui avait un mandat d’arrêt, mais ont trouvé Jovenel Moïse mort à leur arrivée.