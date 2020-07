Un détenu retient sa compagne en otage à la prison de Roanne

Un detenu retient sa compagne en otage à la prison de Roanne

Un détenu de la prison de Roanne (Loire) a pris sa compagne en otage mercredi en fin de matinée à l'occasion d'un parloir, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

Une Équipe régionale d'intervention et de sécurité (ÉRIS) a entamé des négociations avec ce détenu âgé d'une trentaine d'années et "connu pour son comportement violent en détention et pour des troubles psychiatriques", a souligné une source à la direction de l'administration pénitentiaire.





Cette dernière n'a pas été en mesure de préciser si cet homme est ou non en possession d'une arme.