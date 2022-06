Un enfant d’Elon Musk ne veut porter le nom de son père

Un enfant de Elon Musk veut changer de nom

Vivian, l’un des (nombreux) enfants d’Elon Musk, a demandé à un tribunal de Los Angeles de changer de nom en avril dernier, quelques jours après son dix-huitième anniversaire, rapporte le L.A. Times. La jeune femme ne veut plus être associée à son père. La demande de changement de nom concernait également son prénom. Xavier, transgenre, souhaite en effet désormais s’appeler Vivian. Dans sa requête à la Cour supérieure de Californie du comté de Los Angeles, elle précise ne plus vouloir être liée à son père biologique “d’aucune façon”.





L’audience est prévue ce vendredi. Vivian souhaite utiliser le nom de famille de sa mère, la romancière canadienne Justine Wilson, et veut donc se faire appeler “Vivian Jenna Wilson”. Le couple, divorcé depuis 2008, a eu 6 enfants: un premier enfant décédé à dix semaines et cinq garçons, des jumeaux (Vivian et Griffin) et des triplés, aujourd’hui âgés de 16 ans. On ignore les raisons exactes qui ont poussé la jeune femme à s’écarter ainsi de son père.





Par le passé, ce dernier a néanmoins plusieurs fois été accusé de transphobie dans ses tweets. “On nous dit d’un côté que les différences entre les sexes n’existent pas et que, de l’autre, les sexes sont si profondément différents que la chirurgie irréversible est la seule option. Peut-être que quelqu’un de plus sage que moi peut expliquer cette dichotomie”, a-t-il écrit le 11 juin dernier.





Dans un autre tweet de 2020, le patron de Tesla assurait soutenir les transgenres, mais jugeait toutefois “tous ses pronoms” (her/him) comme un “cauchemar esthétique”.