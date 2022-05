Un enfant de 11 ans tombe par le toit ouvrant lors d’un convoi de mariage en France

Un enfant de 11 ans tombe du toit d'un véhicule lors d'un mariage

Les faits ont eu lieu ce samedi 14 mai à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse. L’enfant de 11 ans a été grièvement blessé. La voiture dans laquelle il se trouvait participait à un convoi de mariage. La vitesse excessive du conducteur est mise en cause, relatent CNews, Actu.fr et La Dépêche du Midi.





Ce dramatique accident est survenu vers 20h. L’enfant se trouvait à bord en compagnie de deux jeunes hommes, âgés de 22 et 23 ans. Le conducteur a alors perdu le contrôle de son véhicule et fait une embardée “probablement à cause d’une vitesse excessive”, indiquent les gendarmes de la Haute-Garonne.





Aucun autre véhicule n’est impliqué dans cet accident mais la sortie de route a été violente.





Les deux adultes n’ont été que légèrement blessés mais le jeune passager, éjecté par le toit ouvrant, l’a été grièvement. Il a été transporté en urgence absolue à l’Hôpital des Enfants dans un état préoccupant. Son pronostic vital n’est toutefois plus engagé désormais, selon Actu.fr. L’ampleur de ses blessures n’a pas été communiquée.