Un enfant de 2 ans décède quelques heures après avoir été circoncis en France

Un enfant de deux ans quelques heures après la circoncisions

Un bébé de 2 ans est décédé dans la banlieue de Bordeaux quelques heures après avoir été circoncis, rapporte BFMTV. Une enquête a été ouverte.

La circoncision a été pratiquée le matin du 25 mai dernier dans une maison louée par le Centre de circoncision rituelle (CCR), ce qui est toléré au nom du libre exercice des cultes.





L’enfant est mort quelque heures plus tard. Son corps a été autopsié mercredi. Aucun lien n’a été établi entre le décès de l’enfant et l’acte de circoncision à ce stade de l’enquête. “Des analyses complémentaires sont en cours en toxicologie et en anatomopathologie”, a ajouté le parquet de Bordeaux, qui souligne que d’autres circoncisions ont été pratiquées dans les lieux le même jour “et il n’y a pas eu de difficultés”.





“C’est étrange, cela donnait à la fois l’impression de quelque chose de très encadré, mais aussi de quelque chose de clandestin”, a témoigné une mère au quotidien Sud-Ouest. Deux rabbins et un médecin venus de Nice étaient présents, de même qu’une dizaine de familles. L’acte coûtait 500 euros.