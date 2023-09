UN ENFANT EN BAS ÂGE DÉCÈDE D'UNE AMIBE DÉVOREUSE DE CERVEAU APRÈS AVOIR JOUÉ DANS UN PARC AQUATIQUE

Un enfant âgé de 16 mois est décédé quelques jours après avoir fréquenté un parc aquatique en Arkansas aux Etats-Unis. Il a contracté une amibe dévoreuse de cerveau très rare.





Un drame terrible. Un petit garçon de 16 mois est mort après avoir contracté une amibe particulièrement rare à la suite d’une journée passée dans un parc aquatique à Little Rock, en Arkansas, aux Etats-Unis.





D’après un communiqué publié par le ministère de la santé de l’Arkansas le 14 septembre dernier, cet enfant en bas âge aurait contracté une infection baptisée Naegleria Fowleri qui «détruit le tissu du cerveau, ce qui provoque un gonflement de celui-ci, et dans certains cas, la mort».





Le bébé est mort le 4 septembre dernier après avoir passé quelques jours à l’hôpital, a rapporté CNN. Des échantillons du parc aquatique ont été analysés par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Ceux-ci ont confirmé que l’origine de l’amibe présente dans le cerveau de la victime provient bien du parc aquatique.





Le CDC a indiqué que la Naegleria fowleri est un organisme qui vit et se développe dans les sols et dans l’eau tiède des lacs, rivières et étangs. Elle peut également se développer si la désinfection du bassin n’est pas suffisante et que les sols sont susceptibles d’être contaminés.





DES SYMPTÔMES APPARAISSENT CINQ JOURS APRÈS L'INFECTION