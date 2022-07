Un Espagnol qui tentait de protéger sa ville des flammes frôle la mort et court pour sauver sa vie

Face aux incendies qui ravagent l’Espagne, un homme a voulu sauver sa ville en creusant une tranchée. Malheureusement, il a été rattrapé par les flammes et a dû s’enfuir en courant pour sauver sa vie. L'homme a été emmené dans un état grave à l’hôpital, mais parvient à communiquer avec sa femme, a déclaré mardi à Reuters un ami de la famille.

Angel Martin Arjona était en train de creuser une tranchée avec une pelleteuse afin de sauver sa ville des incendies lorsque le vent a changé de direction et a dirigé les flammes vers lui. La scène a été capturée par les caméras de Reuters dans la ville de Tabara, dans la province de Zamora (nord-ouest du pays) et fait froid dans le dos.

L'homme de 50 ans, propriétaire d’une entreprise d’équipement de construction, a été gravement brûlé et a reçu les premiers soins d’urgence sur place avant d’être transporté par avion vers une unité spécialisée pour les grands brûlés dans la ville voisine de Valladolid, ont déclaré les services d’urgence locaux.

Un ami de la famille, Jose Manuel Taba, a déclaré qu’il était dans un état grave mais qu’il avait communiqué avec sa femme aux premières heures de la journée de mardi.

“Il est dans un état très grave mais il est conscient. Il a parlé à sa femme ou lui a fait des gestes”, a-t-il déclaré à Reuters. “Nous allons devoir y aller étape par étape, c’est une situation très complexe”.

L’Espagne aux prises avec les incendies

L’incendie autour de Tabara a été maîtrisé, mais d’autres ont continué à faire rage à proximité, notamment autour d’un parc éolien. L’incendie, qui a débuté à Losacio, dans la province de Zamora, a fait deux morts, trois blessés graves et plus de 6.000 personnes ont été évacuées, selon les autorités.

Rafael Reyes, un responsable du service régional de lutte contre les incendies de Madrid, a demandé à toute personne ayant vu de la fumée d’appeler immédiatement les services d’urgence.

Il a également rappelé que les civils ne devaient en aucun cas s’approcher d’un feu de forêt actif et que même les pompiers étaient obligés d’attendre “une fenêtre d’opportunité” pour agir. Cependant, il a tout de même déclaré que les civils pouvaient agir pour étouffer les feux dans les premiers stades.

“S’il s’agit d’un petit feu contrôlable qui vient de démarrer, vous pouvez essayer de l’éteindre avec de la terre, du sable, de l’eau ou en coupant quelques branches vertes et en essayant de l’étouffer en frappant la base des flammes”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale Antena 3.

Vague de chaleur en Europe

Les feux de forêt font rage dans les campagnes arides de France, d’Espagne et d’ailleurs, alors que la vague de chaleur qui s’est installée dans le sud de l’Europe la semaine dernière a progressé vers le nord, avec des températures dépassant provisoirement 40°C en Grande-Bretagne pour la première fois. Le sud et l’ouest de l’Allemagne ainsi que la Belgique sont également susceptibles de battre des records de températures.

Bien que les températures en Espagne aient baissé depuis la canicule du week-end dernier, les pompiers luttent contre 24 incendies actifs. Malheureusement, ces dernières devraient à nouveau augmenter à partir de mercredi.

