Un évêque espagnol démissionne après être tombé amoureux d’une écrivaine de livres érotiques

Un jeune évêque espagnol, ultraconservateur et médiatique, a démissionné de ses fonctions il y a quelques semaines, après être tombé amoureux d’une écrivaine de livres érotiques. L’affaire fait grand bruit en Espagne.





La nomination de Xavier Novell comme évêque de Solsona, une petite ville au cœur de la Catalogne, a suscité une attention considérable en 2010. À 41 ans, il était de loin le plus jeune évêque d’Espagne. Et M. Novell aimait être mis en lumière, apparaissant régulièrement à la télévision et dans d’autres médias, invitant une équipe de télévision dans son monumental palais épiscopal et leur montrant même sa chambre à coucher. “Quel petit lit!”, s’étonnait à l’époque le journaliste. “Je suis seul et, de plus, je dors comme un mort, sur le dos. Je ne bouge jamais”, lui répondait M. Novell.





Mais onze ans plus tard, ce lit était en effet trop petit. En août dernier, M. Novell a soudainement démissionné de son poste, et le pape François a accédé à sa demande de révocation en un temps record, un processus qui peut normalement prendre des mois. Sur le coup, personne n’a compris ce qu’il se passait, et de nombreuses rumeurs circulaient dans le petit diocèse de Solsona, une zone rurale située à 100 kilomètres de Barcelone. M. Novell a toujours été assez critique à l’égard du pape pour ses vues progressistes, mais cela ne pouvait pas être la raison de sa démission.





Ce n’est que dimanche que la vérité sur cette affaire a été dévoilée. D’après un site d’informations religieuses, Religión Digital, qui se base sur des sources venant directement du Vatican, Xavier Novell était tombé amoureux d’une femme et voulait vivre avec elle. C’est la “circonstance grave” qu’il avait invoquée pour quitter le diocèse à 52 ans. Religión Digital indique que cette femme est la psychologue Silvia Caballol Clemente, 38 ans, divorcée, mère de deux enfants et auteur de deux livres érotiques.





“Je suis tombé amoureux d’une femme, pour la première fois de ma vie, et je veux faire les choses bien maintenant”, aurait déclaré M. Novell à ses plus proches collaborateurs de l’époque. L’ancien évêque se serait depuis installé chez Silvia et ses enfants, à Manresa, non loin de Solsona. Ils aimeraient bientôt se marier.





Une affaire très médiatisée en Espagne





Xavier et Silvia ont donc fait la Une d'une grande partie des médias espagnols ces derniers jours. Plusieurs d’entre eux se sont notamment intéressés au deuxième livre de la psychologue, publié il y a quatre ans. “L’enfer dans la luxure de Gabriel” est une histoire sur “les sectes, le sadisme, la folie, la luxure”. Selon le résumé, il y a “une lutte cruelle entre les bons et les mauvais, entre Dieu et Satan, entre les anges et les démons”.





La plupart des réactions portent sur l’évêque démissionnaire, et presque tous s’appuient sur les nombreuses informations fournies par Religion Digital. M. Novell avait des idées profondément conservatrices. Il était, par exemple, partisan des “thérapies” controversées grâce auxquelles les homosexuels pouvaient être “guéris” de leur orientation.