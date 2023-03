Un ex-soldat australien arrêté pour crime de guerre présumé en Afghanistan

Un ancien soldat australien accusé d'avoir commis un crime de guerre en Afghanistan a été arrêté lundi, dans le cadre d'une enquête sur les actes répréhensibles présumés de l'armée dans le pays du Moyen-Orient.





Le vétéran de 41 ans pourrait être condamné à la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable de crime de guerre, a expliqué la police fédérale australienne.