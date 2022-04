Un faux agent fédéral arrêté aux Etats-Unis affirme être lié au renseignement pakistanais

Un des deux hommes arrêtés à Washington parce qu'ils se faisaient passer pour des officiers fédéraux depuis deux ans a affirmé être lié aux services de renseignements pakistanais, a indiqué jeudi 7 avril la justice américaine.



Arian Taherzadeh, 40 ans, et Haider Ali, 35 ans, ont été arrêtés et placés en détention mercredi par le FBI à Washington, accusés d'usurpation de fonctions pour avoir affirmé depuis février 2020 qu'ils appartenaient au ministère de la Sécurité intérieure (DHS) et avoir tenté de s'«attirer les faveurs» d'agents du Secret Service, agence d'élite chargée de la protection du président américain et de sa femme. Selon l'acte d'inculpation, les deux hommes ont fourni d'onéreux cadeaux ou des logements gratuits dans un immeuble de luxe de Washington où Arian Taherzadeh possédait plusieurs appartements. Haider Ali «a affirmé à des témoins qu'il avait des connexions avec l'ISI, les services de renseignements pakistanais», a indiqué le procureur-adjoint Joshua Rothstein lors d'une audience au tribunal de Washington.

Lors des perquisitions, la police a retrouvé un passeport américain à son nom contenant des visas pakistanais et iraniens, ces derniers datés entre l'été 2019 et début 2020, et la base de données des services d'immigration américains montre aussi qu'il a voyagé à Istanbul et à Doha en 2019, a-t-il expliqué. Les policiers ont aussi découvert un arsenal d'armes, de munitions, d'équipements tactiques et de surveillance, ainsi qu'un classeur contenant des informations sur tous les résidents de l'immeuble, a précisé le procureur-adjoint.

Ces nouveaux éléments pourraient aggraver les charges pesant sur les deux hommes qui encourent actuellement une peine de trois ans de prison, a souligné le procureur. Les deux hommes affirmaient être membres d'une «unité spéciale» du DHS qui enquêtait sur les gangs et l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Ils s'affichaient avec des uniformes, des armes et des documents qui appuyaient leurs dires et conduisaient des SUV munis de gyrophares semblables à ceux utilisés par les agences fédérales.

Pour s'intégrer à la communauté des résidents de l'immeuble, composée de membres d'agences de sécurité fédérales, des militaires et des employés du Congrès, les deux hommes ont offert des téléphones portables, des drones, des télévisions ou des insignes des forces de l'ordre. Ils ont notamment proposé de payer un fusil semi-automatique de type AR-15 d'une valeur de 2.000 dollars à un agent qui faisait partie de l'équipe de protection de la première dame, Jill Biden. Et pendant près d'un an, Arian Taherzadeh a logé gratuitement des agents du Secret Service et du DHS dans des appartements aux loyers évalués à plus de 4.000 dollars par mois.

«Tous les agents du Secret Service impliqués dans cette affaire font l'objet d'une suspension administrative et sont interdits d'accès aux installations, équipements et systèmes» de l'agence, a-t-elle indiqué dans un communiqué.