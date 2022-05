Un ferry, avec plus de 800 personnes à bord, s’échoue sur une île indonésienne submergée

Un ferry, avec plus de 800 personnes à bord, s’échoue sur une île indonésienne

Les services de secours indonésiens tentaient mercredi de libérer un ferry avec plus de 800 personnes à bord qui s'est échoué sur une île submergée située au large de la province la plus méridionale de l'Indonésie, a annoncé l'un de leurs responsables.

Le KM Sirimau est bloqué depuis deux jours avec 784 passagers et 55 membres de l'équipage à bord après s'être échoué sur cette île submergée lors d'une traversée de 184 km dans la province des Petites îles de la Sonde (en indonésien Nusa Tenggara Est).





Toutes les tentatives ont échoué

Comme le ferry ne semble pas être sur le point de sombrer, l'opération de secours a consisté jusqu'à présent à tenter de le libérer afin de lui permettre de poursuivre son voyage sans procéder à des évacuations. Mais les efforts pour déloger le ferry coincé à l'aide d'un remorqueur ont jusqu'à présent échoué, a déclaré à la télévision Kompas TV Sudayana (un seul nom), chef des services de recherches et de secours de la ville de Maumere.





Un autre remorqueur attendu

Les autorités attendent un remorqueur envoyé par la compagnie maritime publique PT Pelni qui doit arriver sur zone jeudi, et si ces nouvelles tentatives se soldent par un échec, tous les passagers seront évacués, a précisé M. Sudayana. Tous les passagers se portent bien, a-t-il souligné. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang Kapal Motor (KM) Sirimau yang kandas di Perairan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/5/2022). - #Evakuasi #KMSirimau #VideoKompas #JernihkanHarapan pic.twitter.com/ow1aOJ1wzL — Kompas.com (@kompascom) May 18, 2022





Accidents fréquents