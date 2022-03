Un fixeur de Radio France enlevé et torturé pendant 9 jours par l’armée russe: “Un témoignage glaçant”

Un Fixeur de Radio France torturé par l'Armée Russe

Le fixeur (guide et interprète) ukrainien a aidé les équipes de Radio France pendant plusieurs semaines sur le terrain avant d’être enlevé et torturé par l’armée russe. L’organisation Reporters sans frontières (RSF) a recueilli son effroyable témoignage.





Nikita (nom d’emprunt) a assisté les équipes de Radio France en Ukraine à plusieurs reprises entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. Le 8 mars, Radio France a signalé sa disparition avant d’alerter RSF et les autorités françaises. L’histoire n’avait pas été rendue publique pour protéger la victime, désormais libérée, relate France info.

Torturé pendant 9 jours

Selon son récit, scrupuleusement vérifié par RSF, Nikita a été enlevé le 5 mars et détenu durant 9 jours dans une cave. Il a subi des “décharges électriques”, des “coups de barre de fer” et de “crosse de fusil”, des séances de “torture au couteau”, des “privations de nourriture” et des “simulacres d’exécution”, précise l’organisation internationale. Un examen médical réalisé par un collaborateur externe a confirmé les traitements infligés.





“À l’abri dans une ville ukrainienne”, ce rescapé est âgé de 32 ans, père de famille, “juriste et manager de formation”. Depuis 2013, il était régulièrement fixeur et interprète pour des médias étrangers, dont France 2, BFMTV et RFI qui ont loué son “professionnalisme”.





“Un témoignage glaçant”