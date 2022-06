Un fugitif qui a tué cinq personnes, dont 4 enfants, lors de sa cavale abattu par la police au Texas

Gonzalo Lopez, fugitif meurtrier au Texas, abattu

La police du Texas a tué un prisonnier en fuite qui avait été incarcéré pour meurtre, a-t-elle annoncé vendredi. Le fugitif s'était évadé en mai et avait tué cinq personnes au cours de sa fuite.

Armé d'une mitraillette et d'un pistolet, Gonzalo Lopez, âgé de 46 ans, a ouvert le feu sur les policiers lors d'une course-poursuite au volant d'une voiture volée dans la ville de Jourdanton. Il a fini par être abattu par les policiers, qui sont indemnes.





Plus tôt, un père de famille avait contacté la police car il n'avait plus de nouvelles des autres membres de sa famille originaire de Houston, depuis un certain temps. Les agents ont découvert les cadavres d'un adulte et de quatre enfants dans une maison de vacances à Centerville. L'auteur des faits est soupçonné de s'être caché dans le chalet et d'y avoir tué toute la famille avec laquelle il n'avait aucun lien. Par la suite, il a volé leur voiture pour s'enfuir.





Récompense de 50.000 dollars