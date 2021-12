Un garçon hollandais arrêté après que la police ait trouvé 12 kilos de feux d'artifice dans sa chambre

Un garçon de 15 ans arrêté avec 12kilos de feux d'artifices

Un garçon de 15 ans originaire de Sprundel, aux Pays-Bas, à quelques kilomètres de la frontière belge, a été arrêté jeudi à l’école en possession de 12 kilos de feux d’artifice illégaux.





La police a retrouvé le garçon après un signalement selon lequel l’adolescent faisait le commerce de feux d’artifice via Snapchat. Jeudi matin, des agents se sont rendus à son domicile et ont trouvé les feux d’artifice à côté de son lit. Ils ont également trouvé plusieurs centaines d’euros. Les feux d’artifice et l’argent ont été confisqués. Une entreprise spécialisée se chargera de détruire les feux d’artifice.





Selon la police, des “choses qui mettent sa vie en danger” se trouvaient dans sa chambre, rapporte l’agence de presse ANP.