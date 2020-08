Un glissement de terrain fait au moins 55 morts en Inde

Glissement de terrain en Inde

Au moins 55 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain survenu vendredi passé dans l'État du Kerala, au sud-ouest de l'Inde. Les efforts se poursuivent pour retrouver les quinze personnes qui sont encore portées disparues, a déclaré un responsable local.

De fortes pluies de mousson dans les collines de Pettamudi, dans la région d'Idukki au Kerala, ont déclenché vendredi un glissement de terrain massif, enterrant dans la boue et les débris des dizaines de travailleurs d'une plantation de thé.





"Environ 82 personnes vivaient dans ces quartiers. Douze personnes ont été sauvées et 55 corps ont été retrouvés", a déclaré Antony Scaria, un haut responsable administratif du district d'Idukki.





Entravées par les pluies torrentielles de la mousson à l'origine du sinistre, les opérations de recherches menées par les équipes de la Force nationale de réponse aux catastrophes se poursuivent afin de retrouver les 15 personnes toujours portées disparues, a affirmé M. Scaria.





Au moins 884 personnes décédées

Les chefs du gouvernement et de la police locales du Kerala, Pinarayi Vijayan et Arif Mohammad, se sont rendus sur les lieux de la catastrophe jeudi.





La mousson est un phénomène essentiel dans l'Asie du Sud pour la réalimentation en eau des rivières et l'agriculture, mais est également la cause d'un nombre important de morts et de dégâts.