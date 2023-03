Un groupe catholique américain a dépensé des millions de dollars pour identifier et dénoncer les prêtres gays

À coups de millions de dollars, un groupe religieux conservateur basé au Colorado a récemment “outé” plusieurs membres gays de l’Église catholique américaine. Les défenseurs des droits LGBT dénoncent une atteinte à la vie privée.

Le groupe conservateur “Catholic Laity and Clergy for Renewal” (Laïcs catholiques et le clergé du renouveau), basé au Colorado, aurait dépensé au moins quatre millions de dollars (3,7 millions d’euros) afin de récolter des données et d’identifier les prêtres qui utilisent des applications de rencontre pour personnes homosexuelles, rapporte le Washington Post. L’association aurait ensuite envoyé ces informations privées à une douzaine d’évêques à travers le pays.