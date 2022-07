Un haut responsable de la mafia européenne de la drogue arrêté et relâché pendant ses vacances à Ibiza

Un haut responsable de la mafia européenne de la drogue arrêté puis relâché

Un membre des plus hautes sphères de la mafia européenne de la drogue a été arrêté à Ibiza. Il s’agit de Jonas Sture Falk, 49 ans, surnommé le “Pablo Escobar suédois”. Ce dernier collaborerait avec la “Mocro Maffia”, la mafia marocaine spécialisée dans le trafic de cocaïne et de drogue de synthèse et basée aux Pays-Bas et en Belgique. Connu des services de police, le Suédois a la réputation d’être difficile à attraper. Et a été libéré un jour après son interpellation.





Jonas Sture Falk est l’une des principales figures de la mafia de la drogue. Il agirait comme une sorte de banque et de bureau de conseil pour les criminels du milieu. Le Suédois a gagné beaucoup d’argent en mettant en relation des trafiquants de drogue durant des décennies. Selon le journal El Espanyol, il se fait payer avec une partie du produit du trafic.

Après avoir volé des voitures dans sa jeunesse, Jonas Falk est ensuite passé au vol à main armée et a fait l’objet de plusieurs condamnations, comme le rapportent les médias suédois. Il s’est ensuite tourné vers le trafic de drogue.





Il a échappé à 18 ans de prison

L’homme avait déjà été arrêté à Bogotá, en Colombie, en 2010. Il avait été condamné à 18 ans de prison lors du procès de l’opération Playa - la plus grande enquête sur le trafic de drogue jamais menée en Suède - avant d’être acquitté par la Cour d’appel.

Il y a un peu plus d'un an, Jonas Falk a été condamné à deux ans et demi de prison en Espagne pour avoir blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue. Une condamnation à laquelle il a également fait appel.





La semaine dernière, il était en vacances à Ibiza. D’après le journal Periodico de Ibiza, il était suivi depuis des mois. La police l’a soudainement arrêté alors qu’il se trouvait avec des amis dans un bar de plage à San Antonio jeudi.





Selon une enquête menée par les autorités espagnole, suédoise, française et néerlandaise, en coopération avec Europol, il serait un maillon essentiel d’un réseau de drogue qui expédie de grandes quantités de cocaïne en Europe via le Venezuela.





“Mocromaffia”

En plus de cette arrestation, deux membres de la “Mocro Maffia” néerlandaise ont été interpellés en Espagne. Le baron de la drogue Fikri Amella, qui a été arrêté l’année dernière dans un appartement miteux de Barcelone, ferait également partie du réseau. Il est déjà en prison et a reçu la visite de la police.





Reste à savoir si Jonas Falk finira derrière les barreaux cette fois-ci. Son avocate a affirmé au journal suédois Aftonbladet que son client avait été interrogé par la police avant d’être relâché. “Je ne peux rien dire sur la raison de sa libération”, a déclaré Clara Martinez Nogues.