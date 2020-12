Un hélicoptère s'écrase en Savoie, cinq morts

Crash d'avion à Savoie

Cinq personnes ont péri mardi et une sixième a été grièvement blessée dans l’accident d’un hélicoptère du Service aérien français (SAF) qui s’est écrasé en fin de journée en Savoie à une altitude de 1.800 mètres, ont annoncé les autorités.





“Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, trois membres du Secours aérien français et deux CRS Alpes ont succombé à un crash d’hélicoptère. Une personne, blessée, se bat pour vivre”, a écrit Emmanuel Macron, qui a exprimé sur son compte Twitter le “soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français”.





L’appareil transportait six personnes: un pilote, un instructeur pilote, un treuilliste et un instructeur treuilliste du groupe SAF et deux secouristes de la CRS Alpes.





L’alerte a été donnée aux alentours de 19h10 par le pilote de l’hélicoptère qui a été éjecté, a précisé la préfecture de Savoie dans un communiqué.





Une opération de secours a été lancée par voies aérienne et terrestre pour retrouver les six occupants de l’appareil.





Lors d’une conférence de presse en fin de soirée, le préfet de Savoie, Pascal Bolot, a précisé que le pilote avait été retrouvé vers 21h15. “À proximité du pilote, il y avait l’hélicoptère crashé et à l’intérieur, les autres personnes qui étaient à bord et qui étaient décédées”, a-t-il ajouté.





“Le pilote qui est en urgence absolue est en train d’être évacuée dans des conditions particulièrement difficiles”, a-t-il poursuivi, soulignant que le brouillard ne permettait pas aux hélicoptères de secours d’accéder au lieu du crash.





L’accident s’est produit dans le secteur de Bonvillard, une commune située au-dessus de l’Isère, en aval d’Albertville.





Une enquête judiciaire a été ouverte.





Le Bureau d’enquête et d’analyses (BEA) de l’aviation civile a annoncé sur Twitter l’ouverture d’une enquête. Une équipe du BEA va être envoyée sur place.





Ex-Secours aérien français, le groupe SAF est spécialisé dans le secours en montagne, le transport sanitaire, les travaux aériens, le transport de passagers et la formation.