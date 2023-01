Un homme entre la vie et la mort après avoir été percuté par deux voitures près de Londres

Un homme percuté prés de Londres

Un Britannique d’une vingtaine d’années a été transporté à l’hôpital dans un état critique dans la nuit de dimanche à lundi après avoir été percuté, à quelques secondes d’intervalle, par deux voitures. Les deux conducteurs ont pris la fuite et sont activement recherchés par la police.

Lundi, tôt dans la matinée, un piéton âgé d’une vingtaine d’années s’est fait renverser par deux voitures. Selon le quotidien The Mirror, les faits se sont déroulés vers 2h40, sur la Seven Sisters Road, au nord de Londres.





D’après le porte-parole de la police métropolitaine londonienne, les conducteurs des deux véhicules, vraisemblablement une Audi et une voiture partagée de marque indéterminée, “ne sont pas parvenus à s’arrêter” au croisement entre la Seven Sisters Road et la Blackstock Road.