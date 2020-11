Un homme interpellé près d’une église à Sartrouville après avoir voulu «faire comme à Nice»

Une partie du quartier du Plateau à Sartrouville est actuellement bouclée par les forces de l'ordre. Les policiers ont interpellé vers 13 heures un homme, dont l'âge est encore inconnu, qui s'apprêtait visiblement à commettre un attentat.C'est du moins, selon nos informations, ce qu'il aurait confié à son propre père avant de sortir de chez-lui. L'individu aurait dit vouloir « faire comme à Nice », peu de temps après l'attentat terroriste qui vient de coûter la vie à trois personnes dans une église de la préfecture des Alpes-Maritimes.Sa voiture fouillée par les démineurs, aucun explosif retrouvéLe père aurait aussitôt prévenu les policiers qui se sont rendus rapidement sur place. Le véhicule dans lequel se déplaçait le potentiel terroriste a été vite repéré et l'homme a pu être arrêté, visiblement sans incident, tout près de l'église Saint-Martin. Il aurait emmené avec lui un couteau, ce qui cadrerait avec son intention de réitérer une attaque similaire à celle qui a eu lieu ce jeudi matin à Nice.A l'heure actuelle, on constate un important déploiement des forces de police dans le quartier. L'avenue Robert-Schuman, au bout de laquelle se situe l'église, est interdite à la circulation, les habitants des pavillons alentour ont été évacués et le secteur est à éviter. Le déminage est intervenu sur la voiture du suspect mais aucun explosif n'y a été détecté.