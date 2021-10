Un homme violemment agressé à Fleurus: “Cela a mal tourné”

Violente agression à Charleroi

Ces derniers mois, Charleroi a été le théâtre de plusieurs règlements de compte dans le cadre d’affaires de stupéfiants. Les autorités communales ont d’ailleurs récemment abordé le problème lors d'un Conseil Zonal de Sécurité (CZS). Le CZS est chargé de préparer, de définir et d’évaluer le Plan Zonal de sécurité (PZS). Il est notamment composé de la Zone de Police (ZP) et du Parquet. Mais le phénomène de toxicomanie ne s’arrête pas aux frontières de Charleroi. Les communes limitrophes y sont aussi confrontées.





Un homme a été roué de coups par plusieurs personnes sur la place Albert 1er à Fleurus vendredi. Les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures. Gravement blessé, la victime a été hospitalisée et son état de santé est jugé préoccupant. “Mais aux dernières nouvelles, les choses évoluent plutôt positivement en ce qui le concerne” nous fait savoir la magistrate de presse du Parquet de Charleroi Françoise Cottin.

Pourquoi?

La raison de ce déchainement de violence semble avoir un rapport avec un trafic de drogues: “Une altercation a dégénéré. Visiblement, un deal de rue a mal tourné”. Mais notre interlocutrice est incapable de nous dire pour l’instant si la victime était partie prenante dans ce commerce illégal.





À plusieurs

Ce qui est certain, c’est que plusieurs individus s’en sont pris à la personne attaquée: “L’un d’entre eux s’est montré plus violent que les autres”. Celui-ci a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Son mandat d’arrêt vient d’être confirmé pour un mois par la Chambre du Conseil de Charleroi.