Un immeuble s’effondre dans la station balnéaire espagnole de Peñíscola, le corps d’un enfant retrouvé

Effondrement d'un immeuble à Peñíscola

Dans la station balnéaire espagnole de Peñíscola, à 140 kilomètres au nord-est de Valence, une partie d’un complexe d’appartements s’est effondrée mercredi soir. Au moins trois personnes ont été ensevelies sous les décombres. Un garçon a été retrouvé mort vers 7h45 jeudi, rapporte le journal Levante.

Vers minuit, un garçon de 15 ans a été secouru et emmené à l’hôpital. Le maire de Peñíscola, Andrés Martínez, a déclaré à la radio publique espagnole hier soir que les services d’urgence avaient pris contact avec le garçon après l’avoir entendu frapper et crier sous les décombres.





Le garçon a dit qu’il y avait une autre femme au même étage où il se trouvait. Elle est toujours sous les décombres mais a été localisée par une équipe de secours utilisant des chiens. On ne sait pas si elle est encore en vie.





On ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsqu’il s’est effondré. Selon la municipalité, il y avait huit maisons et environ 30 personnes y vivaient. Le maire Martínez a déclaré qu’il est certain que plusieurs d’entre eux n’étaient pas chez eux. La police espagnole tente de localiser tous les résidents.