Un infirmier américain infecté une semaine après avoir reçu le vaccin de Pfizer

Matthew W., un infirmier de San Diego en Californie, a été infecté au coronavirus une semaine après avoir reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, rapporte ABC News.

Six jours plus tard, à la veille de Noël, Matthew est tombé malade après avoir travaillé dans une unité Covid. Ressentant frissons, douleurs musculaires et fatigue, il s’est rendu dans un centre de test drive-in deux jours plus tard. Et le résultat du test s’est avéré positif.