Un jeune de 18 ans tué par un train alors qu'il tournait une vidéo TikTok

Un jeune homme a été mortellement heurté par un train au Pakistan alors qu’il était filmé par un ami en train de marcher le long des voies ferrées pour une vidéo qu’il voulait publier sur TikTok, ont annoncé samedi des responsables de la police et des secours.L’accident s’est produit vendredi dans la banlieue de Rawalpindi, près d’Islamabad, la capitale.Hamza Naveed, 18 ans, était en train de marcher le long des voies tandis qu’un ami était le filmait, a déclaré à l’AFP Raja Rafaqat Zaman, le porte-parole des opérations de secours locales.“Le train qui était en mouvement l’a heurté alors qu’il posait pour une vidéo et marchait sur la voie ferrée”, a déclaré Zaman. Des secouristes se sont précipités sur les lieux, a-t-il dit, mais le jeune homme était déjà mort.Des amis de la victime ont déclaré aux secouristes qu’il posait pour une vidéo afin de la publier sur TikTok et sur ses autres comptes sur les réseaux sociaux, a déclaré Zaman.Un responsable de la police a confirmé cet accident.Prendre des selfies et faire des vidéos pour les réseaux sociaux est très populaire au Pakistan, comme dans beaucoup d’autres pays, où de nombreux jeunes utilisent leurs publications pour actualiser leurs comptes Facebook, Twitter et TikTok.