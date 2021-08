Un jeune footballeur est mort en tombant d’un avion pour tenter de fuir l’Afghanistan

Zaki Anwari, à droite, membre de l’équipe nationale de football des jeunes afghans, serait mort en tombant d’un avion militaire américain à l’aéroport de Kaboul le 16 août 2021 dans sa tentative de fuir l’Afghanistan. Une vidéo amateur filmée ce jour-là, à gauche, montrait des personnes tombant d’un avion de transport américain C-17 peu après son décollage

L’une des personnes qui est tombée tragiquement d’un avion militaire américain C-17 au départ de Kaboul lundi était un jeune footballeur afghan, selon la Direction générale de l’éducation physique et des sports en Afghanistan.





Zaki Anwari, un jeune footballeur, est mort lundi après être tombé d’un avion militaire américain, a annoncé le 18 août 2021 une page Facebook sur l’équipe nationale afghane de football. La nouvelle a été confirmée par la Direction des sports le lendemain.







Anwari faisait partie des milliers d’Afghans qui ont afflué à l’aéroport international Hamid Karzaï lundi, au lendemain de la prise de la capitale afghane par les talibans, dans l’espoir de monter dans un avion hors du pays. He reportedly climbed on a C-17 plane that was about to depart from Kabul.





Anwari a joué dans l’équipe nationale afghane de football des jeunes. L’équipe d’observateurs de FRANCE 24 n’a pas été en mesure de confirmer les circonstances exactes de son décès.





Anwari faisait partie de la centaine de jeunes Afghans qui voulaient quitter le pays et sont morts dans un accident tombant de l’avion militaire américain », peut-on lire dans ce post de la Direction générale afghane de l’éducation physique et des sports





Une vidéo publiée le 16 août montre des personnes assises sur le volet du train d’atterrissage d’un avion qui roule pour le décollage alors que des personnes courent à côté de l’avion. Plusieurs vidéos circulant lundi montraient des personnes tombant d’un avion C-17 qui avait décollé de l’aéroport de Kaboul. Plus tard, des rapports locaux ont indiqué que plusieurs corps avaient été retrouvés à l’est de l’aéroport.





Les gens rendent hommage au jeune footballeur sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son décès.





La nouvelle de la mort de mon cher ami, camarade et frère Mohammad Zaki m’a profondément attristé », a écrit un ami de Zaki Anwari sur Instagram le 18 août 2021, avec une récente photo du défunt











La nouvelle de la mort d’Anzari survient alors que l’US Air Force enquête après que des restes humains ont été trouvés dans le passage de roue d’un de ses avions C-17 qui a décollé de Kaboul.