Un mariage organisé secrètement réunit des milliers de personnes à New York: “Illégal et irrespectueux”

Un Mariage secret célébré aux Usa

Le 8 novembre dernier, une immense cérémonie juive orthodoxe a eu lieu dans le plus grand secret dans une synagogue de Brooklyn, relate le New York Post. La polémique ne passe pas auprès des habitants de New York, ville particulièrement impactée par une troisième vague de la Covid-19.

“Si tout cela est bien confirmé, c’est un mépris flagrant de la loi. C’est illégal et également irrespectueux envers les habitants de New York.” Andrew Cuomo, gouverneur de l’État, n’a pas mâché ses mots au moment de condamner la tenue d’un événement XXL début novembre.





Les images tournées à l’intérieur de la synagogue Yetev Lev de Brooklyn, dont la capacité est de 7.000 personnes, montrent une foule compacte qui ne respecte pas les gestes barrières, dont le port du masque. Il s’agit du mariage organisé secrètement du petit-fils d’un grand rabbin new-yorkais. La ville mène l’enquête sur cet événement illégal qui pourrait devenir un cluster géant.