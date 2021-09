Un météore a traversé le ciel de la Bretagne au sud de l'Angleterre

Une capture d'écran du météore qui a traversé le ciel de la Bretagne au sud de l'Angleterre, prise par l'office du tourisme de Damgan La Roche-Bernard, le 6 septembre 2021 - Damgan La Roche-Bernard Tourisme/AFP

Des scientifiques du réseau vigie-ciel Fripon ont confirmé lundi la présence d'un météore dimanche soir dans le ciel de la Bretagne au sud de l'Angleterre après de nombreux témoignages évoquant une "lumière comme en plein jour" suivie d'une "déflagration".





Ce "bolide" a été aperçu dimanche à 23H47 heure française (21H47 GMT) sur un large quart nord-ouest de la France, précise sur sa page le réseau Fripon qui montre des images de l'étoile filante s'étirant notamment dans le ciel de Vannes. (www.vigie-ciel.org/2021/09/06/bolide-du-5-septembre-23h47/).





Selon sa trajectoire calculée à partir des caméras "le météoroïde est venu du sud, a traversé la Cornouaille en passant au zénith de Morlaix pour finir sa course dans la Manche", a expliqué à l'AFP Priscilla Abraham, scientifique à l'Espace sciences de Rennes qui participe à ce projet de surveillance du ciel. Sa taille n'a pas été précisée dans l'immédiat.





Des images ont ainsi pu être captées par des caméras en Normandie et Bretagne. Le bolide est passé au-dessus de Brest et des dizaines de témoignages en France et dans le sud de l'Angleterre ont déjà été recueillis par Fripon ou postés sur les réseaux sociaux.





"J'ai vu le météore avec sa traînée, une étoile filante vue de très très près. Mon conjoint n'a vu que la lumière car il n'était pas sous le Velux, il faisait comme en plein jour histoire de quelques secondes puis, quelques minutes après, on a entendu comme une déflagration. La lumière du météore était très vive avec des reflets un peu vert, c'était magnifique", a raconté à l'AFP Manon Choquet, une habitante de Brest.





Sur le port d'Arzal (Morbihan) une webcam montre un "très beau phénomène qu'on peut avoir de temps en temps", a souligné Priscilla Abraham. "Certains ont même entendu le bruit. C'est la désintégration dans l'atmosphère du bolide", a précisé la scientifique.





Concernant la terminologie, "le météoroïde, c'est quand on le voit, qu’il est suffisamment grand", a rappelé Mme Abraham, une météorite "c'est quand elle touche le sol".





Elle a aussi ajouté que ces phénomènes d'étoiles filantes et bolides pouvaient être observés toute l'année.