Un migrant traverse la Méditerranée avec son chat testé positif au Covid-19

Selon les autorités sanitaires qui ont accueilli le chat et son propriétaire sur l’île de Lampedusa, en Italie, l’animal est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Sa quarantaine durera néanmoins six mois.







Les chats aussi connaissent la quarantaine : « Pupi », un chaton accompagnant dans la traversée de la Méditerranée son propriétaire, un migrant tunisien, devra rester à l’isolement sur Lampedusa, a raconté mercredi 8 juillet Toto Martello, le maire de la petite île italienne.





Une quarantaine de six mois pour « Pupi »

Le jeune mâle au poil blanc et brun, âgé de six mois, est resté quelques jours dans un centre de migrants avec son propriétaire après leur arrivée par bateau en Italie le 1er juillet, a précisé le maire sur Facebook.









Selon les autorités sanitaires locales, le chat est en bonne santé et ne présente aucun symptôme de maladie.





Il devra cependant effectuer une quarantaine antirabique de six mois, dans le respect des consignes concernant les animaux provenant d’une zone à risque.





Une habitante de Lampedusa a proposé de s’occuper du chaton en s’engageant à le tenir à l’écart des autres animaux, a ajouté Toto Martello qui a signé un arrêté lui confiant la « garde » de « Pupi ».





« Cela montre à quel point les procédures pèsent sur l’administration municipale »

« C’est une histoire qui semble peu importante mais elle montre à quel point les procédures, même les plus insolites, pèsent sur l’administration municipale lorsque l’on est confronté à un débarquement de migrants sur l’île », a souligné le maire.





De nombreux migrants en provenance de Libye et du nord de l’Afrique continuent d’atteindre les côtes italiennes après avoir été pris en charge par les navires humanitaires ou avec leurs propres embarcations.





Selon le quotidien italien La Repubblica , 100 migrants ont débarqué à Lampedusa le 1er juillet à bord de 11 embarcations différentes.