Un ministre flamand souhaite doter des fonctionnaires de pistolets à air comprimé

Matthias Diependaele, ministre Flamand

Le ministre flamand des Finances, Matthias Diependaele, s'est déclaré dimanche favorable au port d'un pistolet à air comprimé pour les fonctionnaires de l'Administration fiscale flamande (Vlabel) lors des contrôles. L'autorisation officielle a été demandée au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a affirmé M. Diependaele (N-VA) lors du journal télévisé de la chaîne privée VTM. Il a ajouté qu'il attendait une réponse prochaine de la part du fédéral.





Le ministre a fait référence aux agressions commises lors des contrôles, notamment de la taxe de circulation. Selon les chiffres de son cabinet, 17 incidents ont été recensés en 2021, dont la moitié concernait des agressions verbales alors que les autres ont dégénéré en agression physique. L'an dernier, 38 incidents ont été enregistrés dont les deux tiers impliquaient des actes de violence.