Un navire américain coulé par un missile lors d'un exercice d'entraînement

Un navire américain coulé lors d'un exercice dans le pacifique

Le 12 juillet, l’USS Rodney M. Davis a été volontairement coulé par un missile lors d’un exercice d’entraînement dans le Pacifique. Cela a eu lieu dans le cadre du “Rim of the Pacific” (RIMPAC), un exercice militaire réunissant les marines de plusieurs pays. Ces exercices ont lieu tous les deux ans et ont pour but de se préparer à des conflits potentiels et d’utiliser de nouveaux navires et de nouvelles technologies.