Un ordre du roi Mohammed VI pousse l’agence Royal Air Maroc à Bruxelles à fermer ses portes: “Impossible de réserver”

Mohammed 6

Une file importante a été constatée devant les bureaux de Royal Air Maroc à Bruxelles lundi, poussant l’agence à fermer momentanément ses portes. Pourquoi un tel engouement? Le roi marocain Mohammed VI venait d’ordonner une réduction des prix pour faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger dans leur pays.





Le cabinet royal avait publié dimanche un communiqué adressé au secteur du tourisme. Il avait été relayé par l’ambassade du Maroc en Belgique sur sa page Facebook. L’ordre était donné “à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous”.





Les réductions étaient effectivement alléchantes. Un témoin précise pour RTL info qu’avant cette promotion, “les prix pour aller de la Belgique vers le Maroc étaient de 600€ par personne”. Depuis la mise en place de la réduction, il faut compter “150€ par personne si on est 2, et 95 euros par personne si on est plus”.