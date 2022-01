Un père noie ses trois filles après une dispute avec sa femme

Un père de famille tue ses enfants après une dispute avec sa femme

Un père a tué ses trois filles après s'être disputé avec son épouse dans l'est du Pakistan, a indiqué lundi la police locale. Les victimes, âgées de 9, 8 et 6 ans, ont été jetées dans un canal d'irrigation de la ville de Kasur, située non loin de la frontière indienne, a précisé un policier. Un triple meurtre qui illustre une fois de plus la problématique de la violence à l'égard des enfants.

L'homme, en aveux, a été arrêté, a ajouté le policier. Les corps ont été repêchés. Le père est poursuivi pour triple homicide et risque la peine mort.





Cruauté à l’égard des enfants

Des milliers d'enfants sont victimes de cruautés chaque année au Pakistan, des violences qui restent souvent impunies en raison d'une législation lacunaire et d'un système judiciaire défaillant. Au moins huit incidents portant sur des cas de violence et d'abus sexuel sont rapportés chaque jour aux forces de l'ordre, selon des statistiques rassemblées par l'organisation de défense des droits de l'enfant, Sahil.





Fléau social désormais exposé