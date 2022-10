Un père roue de coups un adolescent soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans

Un père roue de coups un adolescent soupçonné de violence sexuelle sur une fille

Un adolescent est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une fille âgée de 6 ans dans la nuit de jeudi à vendredi, à Roanne, en France. Le père de la jeune fille s’est fait justice lui-même en rouant de coups le garçon ce vendredi, rapporte BFMTV. Alors que le jeune homme de 16 ans a été mis en examen et écroué dimanche soir, le père de la petite fille est visé par une enquête.





Vers 3 h du matin, dans la nuit du jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre, un garçon de 16 ans s’introduit dans le domicile d’une famille par une porte-fenêtre ouverte. L’adolescent monte au 1er étage et rentre dans la chambre d’une fillette de 6 ans. Il l’aurait ensuite agressée sexuellement, relate la chaîne d’information française.





Au moment des faits, la mère de famille est seule avec ses enfants. Son mari est au travail. Elle ne dormait pas car elle allaitait un bébé. Après avoir entendu du bruit et une forte odeur de transpiration, elle se rend dans la chambre de sa fille et crie, avant d’appeler son mari. Le suspect prend alors immédiatement la fuite.





Le père se fait justice lui-même

Après avoir porté plainte le vendredi, le père de la fillette raconte les faits à des amis et voisins. L'un d’entre eux l’informe avoir vu un jeune homme se balader dans le quartier plusieurs fois. Le père et trois autres hommes décident de surveiller le quartier. “Le soir même, il n’y a eu aucune ronde et aucune patrouille de police n’est passée, il n’y a rien eu. Moi, je sentais que la personne n’était pas très loin, elle a disparu trop vite”, déclare le père.





“Dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 h du matin, soit environ 24 heures après les faits, un jeune garçon qui correspond au signalement est repéré près du domicile par le père de la petite fille et trois de ses amis”, explique le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, à franceinfo. Le suspect est pris à partie par les quatre hommes, photographié et reconnu par la mère de la petite fille car il portait “le même tee-shirt”.





Le père de famille passe alors à tabac le garçon, à l’aide notamment d'un câble électrique. La police est finalement appelée et l’adolescent conduit à l’hôpital. Les médecins lui délivrent 10 jours d’ITT. “Heureusement qu’il y avait mes amis et que j’étais un minimum lucide pour appeler la police, sinon il est possible que je sois allé plus loin”, confie le père. “Sans l’intervention de la police sur place, il aurait pu être tué”, affirme M. Grini.





L’adolescent mis en examen

L’adolescent a été placé en garde à vue, puis mis en examen ce dimanche pour “agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans” et placé en détention provisoire. Selon BFMTV, il s’agit d’un mineur isolé qui est arrivé en France il y a quelques semaines.





Le suspect conteste formellement les faits. “Il faisait nuit. Mon client dit qu’il n’a jamais été dans cette maison, qu’il était au mauvais endroit, au mauvais moment”, indique son avocate, Me Camille Thinon, au Parisien. L’adolescent encourt jusqu’à 10 ans de prison.





Une enquête ouverte contre le père

Dans le même temps, le procureur de Roanne a ouvert une enquête pour “violences aggravées en réunion et avec usage d’une arme”, un câble électrique, à l’encontre du père de famille et de ses amis. “L’infraction la plus grave concerne la petite fille de 6 ans, c’est la priorité. Mais je n’accepte pas qu’on se fasse justice soi-même, que cela devienne une vengeance personnelle. L’État de droit, ce n’est pas ça”, justifie le procureur. L’adolescent va porter plainte, indique son avocate. Le père encourt jusqu’à cinq de prison.





“Je n’aurais pas dû le faire, mais je ne regrette aucun cas de l’avoir fait”, a-t-il confié à l’antenne de BFMTV.