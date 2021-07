Un phénomène lunaire va provoquer des inondations record sur Terre

Des inondations records annoncées dans le monde

Une “oscillation de l’orbite lunaire” va entraîner des inondations record ces prochaines années sur Terre, selon une nouvelle étude de la Nasa.

Dans cette nouvelle étude, menée en collaboration avec l’Université de Hawaï, l’agence spatiale annonce des prédictions pour le moins inquiétantes. La Nasa craint en effet les conséquences de ce futur changement d’orbite de la Lune “au cours des années 2030”, relate la revue Nature Climate Change relayée par Ouest-France.

Effets cumulés

Combiné au changement climatique, ce phénomène lunaire pourrait ainsi provoquer des inondations dévastatrices sur les côtes aux quatre coins du monde. Les effets cumulés de la force gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau des mers et des océans et du changement climatique ne feront “qu’empirer” une situation actuelle déjà fortement compromise, alerte le chercheur Bill Nelson dans un communiqué publié sur le site de la Nasa.





Phénomène naturel

La variation de l’orbite lunaire est un phénomène tout à fait naturel qui s’opère tous les 20 ans, environ. Ainsi, la puissance de l’attraction lunaire n’est pas la même d'une année à l’autre: “L’oscillation de l’orbite de la Lune modifie légèrement sa position par rapport à la Terre lors d’un cycle régulier de 18,6 ans”, précise le site spécialisé Live Science.





Influence sur les marées