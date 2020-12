Un proche conseiller de Biden testé positif à la Covid-19, le futur président négatif

Mesures de sécurité

Âgé de 78 ans, Joe Biden multiplie les mesures de sécurité sanitaires depuis le début de la pandémie. Il limite ses déplacements au strict minimum, porte un masque - voire deux superposés - en public, et se fait tester régulièrement. Il a assuré qu'il était prêt à se faire vacciner "en public" dès qu'il le pourrait.





Plusieurs dizaines de collaborateurs et de proches de Donald Trump et d'employés de la Maison Blanche ont été contaminés par le virus qui a fait plus de 310.000 morts aux États-Unis.