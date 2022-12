Un puissant séisme fait au moins deux morts et de nombreux dégâts dans le nord de la Californie

Ce tremblement de terre de magnitude 6,4 s’est produit durant la nuit du 19 au 20 décembre dans le nord de l’Etat, à 40 kilomètres de la ville portuaire d’Eureka.



Au moins deux personnes sont mortes, mardi 20 décembre, dans le nord de la Californie, à la suite d’un puissant séisme survenu au large de la côte américaine, qui a provoqué des éboulements et privé d’électricité des dizaines de milliers de personnes.



Ce tremblement de terre de magnitude 6,4 s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville portuaire d’Eureka, dans le comté d’Humboldt, selon l’Institut américain de géophysique (USGS). Onze personnes ont été blessées, a fait savoir le comté dans un communiqué.





« L’évaluation des dégâts est en cours », mais le séisme a déjà infligé des « dommages importants », notamment sur les conduits de gaz et d’eau de la région, selon le bureau du shérif local.