Un puissant séisme fait trembler la Chine: le bilan monte à 46 morts

Le bilan du puissant séisme de magnitude 6,6 qui a frappé lundi la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine) a bondi à 46 morts, selon de nouvelles annonces d’un média d’État. Les autorités de la ville de Ya’an, proche de l’épicentre, ont fait état de 17 morts, tandis que la préfecture voisine de Garze évoque pour sa part 29 morts, a indiqué la télévision publique CCTV.



La secousse a été enregistrée à 12H52 locales (06H52 HB) dans la province du Sichuan, a indiqué l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS) - organisme de référence au niveau mondial pour les tremblements de terre. L’épicentre se situe à 39 kilomètres du canton de Luding, dans une zone qui n’est pas très densément peuplée, selon la télévision publique chinoise CCTV. La secousse a également été ressentie à quelque 200 kilomètres de l’épicentre, dans la capitale provinciale Chengdu, dont les 21 millions d’habitants sont actuellement confinés chez eux en raison d’un foyer de Covid-19.





Le bilan provisoire, revu à la hausse en soirée, fait désormais état de “plus de 30 morts”, selon la télévision nationale CCTV. Face à un bilan qui pourrait encore s’alourdir, le président chinois Xi Jinping a appelé “à tout faire pour venir en aide aux personnes affectées par la catastrophe et minimiser les pertes humaines”, a pour sa part rapporté Chine nouvelle.





L’armée mobilisée



Proche de l’épicentre, la ville de Ya’an parle de “dégâts à des niveaux divers” dans les zones touchées. “Des habitations ont été gravement endommagées” et “les télécommunications ont été coupées” à certains endroits près de l’épicentre, a pour sa part indiqué la préfecture voisine de Garze. C’est le cas notamment à Moxi, un petit bourg de 7.000 habitants, a rapporté la télévision publique CGTN.



Plus de 1.000 soldats et officiers de l’armée sont mobilisés, selon le Bureau sismologique du Sichuan, qui a diffusé des images de ses ingénieurs équipés d’ordinateurs portables se rendant sur les lieux. D’après CCTV, les autorités locales ont également dépêché plusieurs milliers de secouristes, pompiers, médecins ou membres de la Police armée du peuple - gendarmes chargés de la sécurité publique et mobilisés durant les catastrophes.





Les autorités n’ont pas fait état de dégâts dans la capitale provinciale de Chengdu pour l’instant. Chengdu avait prolongé dimanche le confinement de ses habitants après la découverte ces derniers jours de centaines de nouveaux cas positifs au coronavirus.