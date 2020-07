Un rapport souligne la menace de la “radicalisation islamiste” en France

menace de radicalisation islamiste en france

Interdire des prédicateurs et discours séparatistes, mieux surveiller certaines écoles et associations, sensibiliser les élus et éducateurs: un rapport du Sénat en France publié jeudi propose une quarantaine de mesures pour juguler une "radicalisation islamiste" qu'il juge de plus en plus menaçante.

"La radicalisation islamiste" est "une réalité" aujourd'hui dans un nombre croissant de quartiers en France, souligne ce texte, fruit de près de 70 entretiens menés par des sénateurs auprès de chercheurs, militants associatifs, acteurs institutionnels et responsables politiques dans le cadre d'une commission d'enquête créée en novembre 2019 à l'initiative du groupe Les Républicains (droite).





“Instaurer le califat”

Les "tenants de l'islamisme tentent aujourd'hui de prendre le contrôle de l'islam en France" pour "instaurer le ‘califat’, c'est-à-dire le règne de Dieu sur terre", et nourrissent dans certaines villes un "séparatisme" dangereux, souligne le rapport, sans toutefois détailler ou quantifier ces agissements. Ce mouvement "intransigeant" inspiré de l'islam des origines "vient remettre en cause les valeurs de la République (liberté de conscience, égalité hommes-femmes, mixité notamment), est-il écrit dans ce rapport transmis à l'AFP.





“Toutes les régions sont touchées”

Selon la rapporteuse du texte, la Sénatrice (LR) du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio, "il faut agir vite" car "aujourd'hui en France, à part l'ouest, toutes les régions sont touchées". "Sinon, prédit-elle, dans quelques années, des quartiers, des pans entiers de territoires vont sortir de la République". En février dernier, le président Emmanuel Macron avait lui aussi mis en garde contre le "séparatisme islamiste", et annoncé des mesures contre les "influences étrangères" sur l'islam en France, (financement des mosquées, imams).





Salafistes et Frères musulmans

Parmi les groupes ciblés par le rapport figurent les jihadistes, principaux acteurs de la vague d'attentats qui a fait plus de 250 morts en France depuis 2015. Mais la commission s'alarme également des mouvements musulmans rigoristes qui se disent non violents, notamment les salafistes (près de 40.000 estimés en France) ou les Frères musulmans (50.000), en précisant qu'ils n'ont pas souhaité témoigner devant elle pour répondre à ces accusations.





Mesures préconisées par ce rapport