Un retraité de 62 ans cultivait plus de 800 pieds de chanvre indien dans son jardin

Un pied de chanvre (illustration)

Un retraité de 62 ans a été interpellé jeudi à Saint-Pierre, sur l’île de la Réunion. Il cultivait dans son jardin plus de 800 pieds de zamal ou chanvre indien, l’équivalent du cannabis sur l’île, a appris vendredi 22 janvier franceinfo de source proche de l’enquête.Ce sont des policiers qui ont découvert les pieds de zamal dans le jardin, certains faisant plus de 3m50 de hauteur. Ils ont trouvé 835 pieds au total, équivalent à 420 kilos.L’homme se rendait à des combats de coqs et vendait ses pieds en marge de ces combats, de 500 à 800 euros pièce. Il a affirmé avoir fait un bénéfice de 10 000 euros sur quatre ans, une somme lui permettant de régler ses arriérés d’impôts et ses dettes de jeu.Par ailleurs, le retraité a indiqué qu’il donnait de la drogue à ses coqs afin de leur donner du courage lors des combats.