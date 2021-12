Un Sénégalais condamné à 9 ans de prison en Espagne

Un tribunal espagnol a condamné à 9 ans de prison trois garçons accusés d'avoir tenté de tuer un jeune homme, après l’avoir battu à plusieurs reprises avec une barre de fer et poignardé avec un couteau et un tournevis.



Le drame a eu lieu, lors d'une bataille rangée à Balaguer. Les policiers espagnols ont arrêté les trois auteurs entre le 21 et le 25 novembre 2019. L'un d'eux est d'origine sénégalaise et les deux autres sont de nationalité espagnole.



En fait, il y a eu deux condamnations. D’abord, la Chambre les a condamnés à 6 ans de prison pour tentative de meurtre, car comme l'ont déclaré les experts légistes, la blessure à l'arme blanche à l'abdomen «mettait la vie en danger».



Selon le quotidien Les Échos qui donne la nouvelles, le tribunal a également condamné chacun d'eux à 3 ans de prison supplémentaires pour voies de fait graves pour avoir battu le frère de la victime.