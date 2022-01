Un Sénégalais de 17 ans arrêté en Espagne

Un « Modou-Modou » établi en Espagne a été arrêté pour avoir volé et violenté un handicapé dans un bus. Les faits ont eu lieu, hier, mardi.



En compagnie d’un Vénézuélien, rapporte le quotidien Les Échos, le Sénégalais et son co-prévenu ont commencé d’abord à fouiller la victime.



Ensuite, ils l’ont réprimandé avant de lui donner des coups alors qu’il descendait du bus.



Les autres passagers ont alerté le chauffeur qui a arrêté le car et affronté les deux agresseurs. Ils seront interpellés par les agents de la police.