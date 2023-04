Un Sénégalais de 37 ans arrêté aux Philippines : Voici la raison

Aux Philippines, le Bureau de l’immigration (Bi) a déclaré avoir interpellé un ressortissant sénégalais de 37 ans. Selon le communiqué du Bi repris par Bes Bi Le Jour, le mis en cause a présenté un faux passeport et un faux tampon d’arrivée à la frontière.



Selon le journal, ce dernier avait déposé une demande de prolongation de son visa touristique plus tôt en avril. Mais, la section des visas touristiques avait signalé diverses divergences sur sa documentation. Le laboratoire de documents médico-légaux a confirmé que son passeport et le timbre frontalier présentés étaient des contrefaçons.



Le Sénégalais fait actuellement l’objet d’une enquête et ferait face à des accusations de violation des lois sur l’immigration, souligne le journal. Lequel précise qu’il sera expulsé et inscrit sur la liste noire, lui interdisant de rentrer aux Philippines.